2019-07-29T14:25:30+03:00
Общество

До 120 тысяч в месяц можно заработать в Воронеже

Если умеешь программировать
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Аналитики портала SuperJob составили список воронежских вакансий с лучшими зарплатами. Те, кто получил образование в сфере программирования, торжествуют!

Самая прибыльная вакансия - программист 1С. Человек, который будет отвечать за доработку корпоративных учетных систем, будет получать 120 тысяч рублей ежемесячно. На второй строчке списка - программист PHP. Его зарплата - от 92 до 115 тысяч рублей. Хватит на хлеб с маслом и старшему веб-аналитику. Ему будут платить от 80 тысяч рублей.

Четвертую и пятую строчку занимают вакансии, не связанные с программированием. Менеджер по продажам металлопроката, работающий со строительным рынком, будет получать 60 тысяч рублей. Столько же достанется супервайзеру в компании по продаже детской и женской одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже количество закупок увеличилось почти втрое
Воронежские гаишники доказали, что водитель красного "Мерседеса" - не инвалид
Воронежскую фирму оштрафуют за то, что поля заросли деревьями
Кому в Воронеже отключат горячую воду в августе
Женщина из Воронежской области 14 раз переводила мошеннику деньги
Гигантский крокодил Френки нагрянул на воронежский пляж
Воронежские прокуроры вернули четыре "потерянных" дела
Специалисты рассказали, как воронежцам спастись от крыс, которые атаковали их двор
Руководитель департамента экологии Воронежской области может уйти на повышение в Росприроднадзор
Как Воронеж отметит День ВДВ - 2019
Под Воронежем гость избил и задушил хозяина дома
В Воронежской области за пять лет построят 16 мусоросортировочных комплекса
Жилинспекция Воронежской области составила рейтинг УК
В Сети выложили видео самого обидного гола в ворота воронежского «Факела»
Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию об архитектурном и скульптурно наследии
Капремонт воронежского театра кукол «Шут» обойдется в 24,7 млн рублей
В Воронеже водитель на крутом «Порше» демонстративно нарушил ПДД
Ночью в Воронежской области полыхал автомобиль BMW
В Воронежской области пешехода сбили сразу два автомобиля
В воронежских лесах устанавливают квартальные столбы с функцией компаса
Житель Воронежской области помог вытащить застрявшую в грязи "Ладу" и угнал ее
«Магнит» потерял 1,2 миллиарда рублей из-за пожара на складе под Воронежем
На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»
В воронежском селе столкнулись и опрокинулись цистерна и внедорожник
Воронежцев после двух дней холодов ждет потепление