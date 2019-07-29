До 120 тысяч в месяц можно заработать в Воронеже
Аналитики портала SuperJob составили список воронежских вакансий с лучшими зарплатами. Те, кто получил образование в сфере программирования, торжествуют!
Самая прибыльная вакансия - программист 1С. Человек, который будет отвечать за доработку корпоративных учетных систем, будет получать 120 тысяч рублей ежемесячно. На второй строчке списка - программист PHP. Его зарплата - от 92 до 115 тысяч рублей. Хватит на хлеб с маслом и старшему веб-аналитику. Ему будут платить от 80 тысяч рублей.
Четвертую и пятую строчку занимают вакансии, не связанные с программированием. Менеджер по продажам металлопроката, работающий со строительным рынком, будет получать 60 тысяч рублей. Столько же достанется супервайзеру в компании по продаже детской и женской одежды.
ИСТОЧНИК KP.RU