В Воронеже водитель на крутом «Порше» демонстративно нарушил ПДД
Водитель иномарки обогнал очередь к железнодорожному переезду по встречке
фото читателя
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Читатель «Комсомолки» Вадим стал свидетелем грубого и демонстративного нарушения правил дорожного движения водителем дорого автомобиля.
- В воскресенье был в Сомово, у переезда в 18.15 ожидали прохождения поезда. Все стояли в очереди, но владелец Порше цинично объехал всю цепочку и остановился у самого шлагбаума на полосе встречного движения.
В подтверждение своих слов очевидец сфотографировал нарушителя и представил снимок редакции. Надеемся, что информация нашего читателя послужит поводом для полицейской проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU