В Воронеже водитель на крутом «Порше» демонстративно нарушил ПДД

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-29T14:04:14+03:00

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Читатель «Комсомолки» Вадим стал свидетелем грубого и демонстративного нарушения правил дорожного движения водителем дорого автомобиля.

- В воскресенье был в Сомово, у переезда в 18.15 ожидали прохождения поезда. Все стояли в очереди, но владелец Порше цинично объехал всю цепочку и остановился у самого шлагбаума на полосе встречного движения.

В подтверждение своих слов очевидец сфотографировал нарушителя и представил снимок редакции. Надеемся, что информация нашего читателя послужит поводом для полицейской проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU