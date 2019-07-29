Ночью в Воронежской области полыхал автомобиль BMW

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-29T13:55:09+03:00

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Ночью 29 июля примерно в 3.20 жители села Новая Усмань заметили, что в переулке Гвардейский загорелся легковой автомобиль BMW. Очевидцы тут же вызвали спасателей. На место ЧП выехала пожарная машина из ближайшей части.

Четверо спасателей боролись с огнем до 3.36. Чуть более пятнадцати минут потребовалось, чтобы добраться до места инцидента и потушить иномарку. Но, к сожалению, и за это время пламя серьезно повредило автомобиль BMW. По оперативной информации пострадавших нет. Теперь инспекторам предстоит выяснить причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU