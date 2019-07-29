2019-07-29T13:54:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области пешехода сбили сразу два автомобиля

Водитель одного из них скрылся
Виктор ПАВЛОВ
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Страшное ДТП произошло в Павловском районе. Авария случилась вчера, 28 июля, примерно в 21.40 на дороге "Павловск - Калач - Петропавловка". Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 45-летний житель Волгограда, который ехал за рулем "ГАЗели", не заметил пешехода - 29-летнего жителя Воронежа. Грузовик задел мужчину, тот упал на проезжую часть. После этого пешехода переехала другая машина. Ее водитель сразу же нажал на газ и скрылся. Пешеход погиб.

- Предположительно, это ВАЗ-2114, - говорят в ГУ МВД. - Если вы стали очевидцем произошедшего, либо у вас имеется информация по данному факту, просим сообщить по телефонам 02 или в дежурную часть Госавтоинспекции Воронежской области 269-61-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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