В воронежских лесах устанавливают квартальные столбы с функцией компаса

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-29T13:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В лесах Воронежской области начали работу по восстановлению обветшавших столбов, указывающих границы кварталов. Почти две тысячи указателей разместят во всех лесничествах на пересечениях просек. В верхней части столба с четырех сторон будут указаны номера кварталов. Как рассказали в управлении лесного хозяйства области, эти указатели могут сослужить добрую службу и людям, заблудившимся в лесу:

- По ним можно установить направление сторон света. На квартальном столбе написаны 4 цифры со всех четырех сторон. Направление на север – это грань между двумя наименьшими цифрами, на юг - грань между наибольшими.

ИСТОЧНИК KP.RU