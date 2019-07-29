2019-07-29T13:38:03+03:00
Общество

В воронежских лесах устанавливают квартальные столбы с функцией компаса

По ним можно найти дорогу домой
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесного хозяйства областифото с сайта управления лесного хозяйства области
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В лесах Воронежской области начали работу по восстановлению обветшавших столбов, указывающих границы кварталов. Почти две тысячи указателей разместят во всех лесничествах на пересечениях просек. В верхней части столба с четырех сторон будут указаны номера кварталов. Как рассказали в управлении лесного хозяйства области, эти указатели могут сослужить добрую службу и людям, заблудившимся в лесу:

- По ним можно установить направление сторон света. На квартальном столбе написаны 4 цифры со всех четырех сторон. Направление на север – это грань между двумя наименьшими цифрами, на юг - грань между наибольшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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