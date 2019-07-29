2019-07-29T12:54:30+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области помог вытащить застрявшую в грязи "Ладу" и угнал ее

У владельца выехать из лужи не получилось. А угонщик справился легко
Виктор ПАВЛОВ
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Преодоление российских грунтовок - то еще испытание.Преодоление российских грунтовок - то еще испытание.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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25-летний парень из Острогожска, конечно, представлял, что ночные поездки по грязным проселочным дорогам могут закончиться приключениями. Но не знал, что именно такими...

Молодой человек попытался переехать на "десятке" лужу, но застрял. Десять минут отчаянных рывков вперед-назад не помогли. Тогда парень плюнул на все, положил ключ под коврик и пошел за помощью.

В этот самый момент рядом оказался 19-летний парень. Он понял, что машина открыта, залез внутрь и завел ее (в полиции не уточняют, нашел ли он ключи - вероятно, просто соединил провода, не зная о таком подарке под ногами). Далее 19-летний каким-то образом выехал из грязи.

На этом везение угонщика закончилось. Машину остановили полицейские и быстро поняли, что человек за рулем "десятки" - не владелец. За угон парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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