2019-07-29T12:41:15+03:00
Общество

«Магнит» потерял 1,2 миллиарда рублей из-за пожара на складе под Воронежем

Однако компания смогла нивелировать ущерб
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Экономисты ЗАО «Тандер» (ритейлер «Магнит») подготовили отчет о финансовых итогах первого полугодия, в котором одним из самых значимых событий признали пожар на распределительном складе под Воронежем в селе Нечаевка Новоусманского района. Ущерб, причиненный им, эксперты компании оценили в 1,2 миллиарда рублей. Однако по итогам полугодия с помощью корректировок сеть смогла выйти на средние финансовые показатели.

Напомним, пожар на складе ЗАО «Тандер» произошел в ночь на 28 апреля. Помещения с товаром горели всю ночь, а затем дымились больше недели. В результате был полностью уничтожен один из складов площадью 42 тысячи квадратных метров со всем его содержимым. https://www.vrn.kp.ru/online/news/3461866/

ИСТОЧНИК KP.RU

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