На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-29T12:23:18+03:00

Также пострадали женщина и ребенок

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29 июля примерно в 7.20 в Павловском районе столкнулись легковой автомобиль «Рено Каптюр» и фура «Вольво» с прицепом. ДТП случилось на 643 километре трассы М-4 «Дон».

За рулем легковой машины был 64-летний житель Московской области. Он допустил столкновение с ехавшим навстречу грузовиком, которым управлял 49-летний мужчина.

- В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры легкового автомобиля - 55-летняя женщина и 14-летний мальчик - госпитализированы в медучреждение с различными травмами, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU