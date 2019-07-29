На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»
Также пострадали женщина и ребенок
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29 июля примерно в 7.20 в Павловском районе столкнулись легковой автомобиль «Рено Каптюр» и фура «Вольво» с прицепом. ДТП случилось на 643 километре трассы М-4 «Дон».
За рулем легковой машины был 64-летний житель Московской области. Он допустил столкновение с ехавшим навстречу грузовиком, которым управлял 49-летний мужчина.
- В результате ДТП водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры легкового автомобиля - 55-летняя женщина и 14-летний мальчик - госпитализированы в медучреждение с различными травмами, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU