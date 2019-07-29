В воронежском селе столкнулись и опрокинулись цистерна и внедорожник

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-29T12:16:26+03:00

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Серьезная авария произошла в воскресенье, 28 июля в поселке Начало Россошанского района. По неустановленным пока причинам столкнулись грузовик «Ивеко» с полуприцепом – цистерной под управлением 43-летнего жителя Волгограда и «Митсубиси Аутлендер» с 32-летним воронежцем за рулем. После удара обе машины опрокинулись. Местные жители бросились на помощь, но во внедорожнике спасать оказалось некого – водитель и его 33-летний пассажир погибли.

Водитель грузовика также пострадал: он получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU