Воронежцев после двух дней холодов ждет потепление

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-29T12:27:44+03:00

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Воронежские синоптики сообщили о том, что погода в течение начавшейся рабочей недели будет весьма «неровной».

- Циклон с центром над Северным Уралом будет засасывать в нашу область холодный воздух. И уже 31 июля днем будет всего 17 градусов, а ночные температуры, начиная с середины и до конца рабочей недели, будут колебаться от 9 до 10. В то же время не будет и дождей, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Это природная аномалия, к норме погода будет возвращаться 2 августа. Днем в пятницу потеплеет до +22, будет солнечно, хотя и не исключен небольшой дождь. Однако наша область по-прежнему будет находиться в зоне влияния блокирующего циклона, задерживающего у нас холод. Вообще это атмосферное явление довольно редкое. Гораздо чаще возникают блокирующие антициклоны, которые приносят жару. Циклон очень глубокий, поэтому его трудно сдвинуть с места. До 7 августа погода будет такая же, не очень характерная для этой поры лета – чуть больше 20 градусов, хотя обычно на стыке июля и августа дней пять держится сильная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU