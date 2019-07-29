Два пешехода погибли в Воронежской области в воскресенье

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-29T11:44:02+03:00

Личность одного из них пока не установили

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В минувшее воскресенье на дорогах Воронежской области погибли двое мужчин-пешеходов.

Около 21.40 на дороге в Павловском районе 45-летний волгоградец на «Газели» не заметил пешехода. В результате наезда 29-летний воронежец погиб на месте.

Второй жертвой стал мужчина лет 35 – 40, личность которого пока не установлена. Он шел по улице Полевой села Дракино Лискинского района в 23.20 и попал под колеса «Нивы-Шевроле» под управлением 20-летней местной автомобилистки. Неизвестный также погиб до приезда врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU