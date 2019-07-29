2019-07-29T11:37:11+03:00
Происшествия

На реке Воронеж перевернулся самодельный плот с десятью людьми

В больницу увезли 6-летнюю девочку
Олег ИВАНОВ
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Ребенка вытащили из воды очевидцыРебенка вытащили из воды очевидцыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 июля в 18.37 в дежурную службу горожане сообщили, что на реке Воронеж в районе села Ступино опрокинулся самодельный плот. На «судне» находилось десять человек, при этом трое из них - дети.

Благо на данном участке не очень сильное течение. Все пассажиры смогли самостоятельно добраться до берега без помощи спасателей.

Однако пострадала 6-летняя девочка. Ее вытащили из воды очевидцы. Ребенка госпитализировали с диагнозом «ложное утопление» в областную детскую больницу № 1.

- Любое плавательное средство - источник повышенной опасности. Капитан судна несет ответственность за всех людей вокруг, любая неосторожность может привести к крайне печальным последствиям! – напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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