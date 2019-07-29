В микрорайоне Воронежа на полдня отключат воду

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-29T11:22:02+03:00

Воды не будет с утра и до вечера во вторник Фото: из архива «КП»

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В связи с заменой пяти затворов на водоподъемной станции №12 жители микрорайона Репное в период с 9.00 до 20.00 во вторник, 30 июля, останутся без воды. Ограничения затронут также и пансионат, а в микрорайоне Сомово и детских оздоровительных лагерях возможно понижение напора воды.

- Мы приняли решение провести весь запланированный на лето объем работ в один день, чтобы не останавливать станцию несколько раз и не оставлять без воды потребителей. При этом водоснабжение Сомово будет осуществляться за счёт ВПС 8. Поскольку на этой территории, в основном малоэтажные постройки, что на работе детских оздоровительных лагерей неудобства отразятся минимально, - рассказал главный инженер «РВК-Воронеж» Сергей Тишанинов.

Управа района обещает организовать в Репное подвоз технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU