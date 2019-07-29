2019-07-29T10:51:28+03:00
Общество

В воронежском автосервисе лечат энурез подтягиванием на турнике

Сотрудники мастерской пропагандируют спорт среди клиентов и борются с хулиганами
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото со страницы сообщества "СТЕКЛОСЕРВИС-36" соцсети "Вконтакте"фото со страницы сообщества "СТЕКЛОСЕРВИС-36" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Оригинальное и простое решение актуальной для Воронежа проблемы нашли сотрудники автосервиса в Железнодорожном районе.

-На стене мастерской снаружи висит турник, чтобы все могли пользоваться, да повадились некие энурезники справлять нужду под ним, - посетовали сотрудники на своей странице «СТЕКЛОСЕРВИС-36» в соцсети «Вконтакте».

Тогда администрация сервиса снабдила спортивный снаряд табличкой, на которой предложила нетерпеливым «клиентам» вместо «осквернения территории» подтянуться на турнике раз-другой. А заодно и получить скидку:

- За подтягивания - скидка! 1 раз-10 рублей. Но не более стоимости ремонта, а то найдутся спортсмены, ещё должен останешься.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Воронежской области помог вытащить застрявшую в грязи "Ладу" и угнал ее
«Магнит» потерял 1,2 миллиарда рублей из-за пожара на складе под Воронежем
На воронежской трассе в ДТП с фурой «Вольво» погиб водитель «Рено»
В воронежском селе столкнулись и опрокинулись цистерна и внедорожник
Воронежцев после двух дней холодов ждет потепление
Два пешехода погибли в Воронежской области в воскресенье
На реке Воронеж перевернулся самодельный плот с десятью людьми
В микрорайоне Воронежа на полдня отключат воду
В «Петровской регате» приняли участие 400 воронежцев
В Воронеже продолжаются поиски мужчины со шрамом на губе
Воронежцам предлагают монетки на проезд в память о девочке, умершей от рака
В Воронеже "Ночь кино" пройдет на трех площадках
На подъезде к Воронежу из-за мелкой аварии образовалась огромная пробка
Железяка по-датски: девушка из Воронежа обнаружила в хот-доге «милую» проволочку
В воронежский «Буран» могут перейти три хоккеиста ярославского «Локомотива»
В Воронеже жители трех домов сидят без света уже пять суток
В Воронеже фанат «Сектора газа» записал музыкальное видео на могиле Юрия Хоя
Под Воронежем мужчина сорвал два гриба чудовищной величины
В Воронеже пенсионер «подарил» рецидивисту куртку с кошельком и банковской картой
В Нововоронеже вора-рецидивиста поймали на квартире его подруги
В воронежской мэрии сообщили, сколько домов на улице Минской остались без воды
Появились фото аварии в центре Воронежа, где погибли двое
В Воронеже в нескольких домах отключили воду
Игрок «СКА-Хабаровска» забил победный гол воронежскому «Факелу», полеживая на травке