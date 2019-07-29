В воронежском автосервисе лечат энурез подтягиванием на турнике

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-29T10:51:28+03:00

Сотрудники мастерской пропагандируют спорт среди клиентов и борются с хулиганами

Изменить размер текста: A A

Оригинальное и простое решение актуальной для Воронежа проблемы нашли сотрудники автосервиса в Железнодорожном районе.

-На стене мастерской снаружи висит турник, чтобы все могли пользоваться, да повадились некие энурезники справлять нужду под ним, - посетовали сотрудники на своей странице «СТЕКЛОСЕРВИС-36» в соцсети «Вконтакте».

Тогда администрация сервиса снабдила спортивный снаряд табличкой, на которой предложила нетерпеливым «клиентам» вместо «осквернения территории» подтянуться на турнике раз-другой. А заодно и получить скидку:

- За подтягивания - скидка! 1 раз-10 рублей. Но не более стоимости ремонта, а то найдутся спортсмены, ещё должен останешься.

ИСТОЧНИК KP.RU