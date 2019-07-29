2019-07-29T10:10:14+03:00
Общество

В «Петровской регате» приняли участие 400 воронежцев

Воронеж отметил День ВМФ
Елена ФЕДЯШЕВА
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В воскресенье, 28 июля, в Воронеже прошел морской праздник, посвященный Дню Военно-морского флота. Самым зрелищным событием праздника, по традиции стала «Петровская регата» на водохранилище около Адмиралтейской площади – гонки на «драконах». В этом году в них приняли участие 400 спортсменов из 19 команд вузов и предприятий города.

Победителем суперфинала стала команда Академии водного спорта. В первом полуфинале победила команда ВГАУ, а лидером финального заезда среди женщин стала команда спортсменов-любителей «Бармалей». Среди команд предприятий и организаций Воронежа первенство одержала «Эконива», которая уже в третий раз принимает участие в регате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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