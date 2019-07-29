В Воронеже продолжаются поиски мужчины со шрамом на губе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-29T09:29:05+03:00

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Пять суток ничего не известно о судьбе 37-летнего воронежца Владимира Константиновича Черных. Последний раз его видели 24 июля по адресу: Воронеж, улица Парашютистов, дом 10. Поисковики из отряда «Черноземье» сообщают, что Владимир худощавого телосложения, его рост 180 см, из особых примет – шрам на верхней губе слева.

Был одет, предположительно, в комуфляжный костюм и черные ботинки.

Если вы видели похожего человека или можете что-то сообщить о его местонахождении, звоните по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU