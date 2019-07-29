В Воронеже "Ночь кино" пройдет на трех площадках
«Ночь кино» в Воронеже пройдет в Зеленом театре Центрального парка, кинотеатре «Люксор» и парке ТРК «Арена». Всероссийская акция, которая в России состоится в четвертый раз, покажет киноманам 24 августа три российских фильма, выбранных он-лайн-голосованием.
Воронежцы вместе со всей страной увидят семейную кинокомеди. «Домовой» режиссера Евгения Бедарева, военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж» и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» режиссера Ильи Куликова. Вход свободный. Начало в 20.00.
В Воронежской области «Ночь кино» пройдет на 71 площадке. Вход также свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU