2019-07-28T17:29:11+03:00
Общество

Железяка по-датски: девушка из Воронежа обнаружила в хот-доге «милую» проволочку

Она предполагает, что ее чуть не накормили частью металлической губки
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В середине хот-дога притаился кусок проволоки.В середине хот-дога притаился кусок проволоки.Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:

В паблике «Мой и твой Воронеж» ВКонтакте выложили фото датского хот-дога с сюрпризом. Из чуда фаст-фудного кулинарного искусства торчит маленькая проволочка. Девушка, чуть не съевшая это, предположила, что это часть металлической губки. К счастью, она сохранила чек, и, видимо, деньги ей вернут.

Пост вызвал большую дискуссию о киосках общепита вообще. В частности, многие выразили сомнения, есть ли там туалеты, учитывая тесноту этих сооружений. Также «проходились» и по фаст-фуду вообще. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. Главное, чтобы с кишечными заболеваниями потом не загреметь в больницу. Или, как девушка, не попробовать на зубок какой-нибудь посторонний металл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24