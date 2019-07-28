2019-07-28T17:02:25+03:00
Спорт

В воронежский «Буран» могут перейти три хоккеиста ярославского «Локомотива»

На просмотре находятся защитник Даниил Гловацкий, нападающий Никита Жуков и вратарь Даниил Яковлев
Юрий КОЗЛОВ
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Одним из потенциальных новичков "Бурана" может стать Даниил Гловацкий.Одним из потенциальных новичков "Бурана" может стать Даниил Гловацкий.Фото: ХК "Локомотив" (Ярославль).
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«Буран» может пополнится игроком ярославского «Локомотива». Пробный контракт заключили с 20-летним Даниилом Гловацким. Молодой хоккеист прошлый сезон провел в молодежной команде «Локомотива и выиграл с ней Кубок Харламова.

Тем временем «Буран» в Мичуринске сыграл с ХК «Тамбов». «Ураганные» победили – 4:1. Все шайбы «Бурана» были заброшены во втором периоде. Командированный из «Локомотива» 21-летний Глеб Штайгер открыли счет, реализовав большинство. Потом точку в розыгрыше «лишнего» поставил Маслов. Шайбы Куваева и Андреева сняли все вопросы о победителе матча. Лишь в третьем периоде хозяева смогли все же «размочить» вратаря воронежцев.

Перед матчем «Буран» разорвал соглашение с защитником Дмитрием Прониным. Вместе с тем в состав «ураганных» влились ярославские ребята: нападающий Никита Жуков и вратарь Даниил Яковлев, с которыми были заключены просмотровые контракты. Яковлев, кстати, защищал ворота «Бурана» в матче в Мичуринске. Кроме того, в Воронеж командирован 21-летний защитник Никита Громов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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