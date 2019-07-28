2019-07-28T16:42:59+03:00
Общество

В Воронеже жители трех домов сидят без света уже пять суток

Людям никак не могут починить электричество
Юрий КОЗЛОВ
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Вечера жильцы домов вынуждены проводить при свечах.Вечера жильцы домов вынуждены проводить при свечах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Со среды, 24 июля, жители трех многоэтажек на проспекте Труда: №№ 73, 95 и 103 сидят без света. До субботы, 27 июля, его не было вообще. Потом коммунальные работники зашевелились. Теперь началась нервотрепка: свет то дадут, то выключат.

Конкретные сроки, когда наладят нормальное электричество, людям не говорят. Сообщают им только, что им «повезло» оказаться в микрорайоне, где электросети раньше принадлежали заводу, а теперь они бесхозные. Потому никто ими всерьез заниматься не хочется. Люди жалуются, что испортились все продукты в холодильнике. Особенно тяжело объяснять детям, чем они заслужили жизнь такую.

Одним словом – хороший повод вмешаться в ситуацию прокуратуре. И объяснить коммунальщикам, что чьи бы ни были сети, жильцы, исправно оплачивающие «коммуналку», страдать из-за этого не должны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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