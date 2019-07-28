В Воронеже фанат «Сектора газа» записал музыкальное видео на могиле Юрия Хоя

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-28T15:52:23+03:00

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На могиле Юрия Хоя в день его рождения обычно перепевают песни «Сектора газа». Но на день 55-летия лидера «Сектора газа» поклонник его творчества Антон решил сделать немного оригинальнее. Он спел под гитару песню (по всей видимости, собственного сочинения), которую почему то посвятил также умершей матери Хоя Марии Кузьминичне Клинских. В этой композиции подчеркивается, что хиты «Сектора газа», по мнению автора, бессмертны.

День рождения Хоя праздновали и на летней площадке бара «Хлам». Ее посетители знатно «отрывались» под концертные номера. Хедлайнером этого действа была также легендарная «Коррозия металла».

О том, каким был Юрий Хой в повседневной жизни, как получилось, что он семь лет работал в милиции и как он оттуда ушел, вы можете узнать здесь. Перед юбилеем школьный друг лидера «Сектора газа» рассказал о своей версии причины его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU