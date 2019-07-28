Под Воронежем мужчина сорвал два гриба чудовищной величины

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-28T15:19:59+03:00

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В субботу, 27 июля, пассажиры пригородной электрички были поражены урожаем, собранным пожилым грибником. Мужчина вез с собой два огромных головача – один с трудом удерживал в руке, другой лежал в корзинке.

Второй головач не менее мощный.Фото: Мария Панченко.

Полюбоваться громадными дарами природы сбежались все соседи мужчины по плацкартному вагону. Грибник рассказал, что свою добычу отыскал в лесу возле поселка Синицино Верхнехавского района. При этом с сожалением заметил, что обычных грибов мало – кроме этих здоровенных, удалось лишь пару подосиновиков найти.

Впрочем, и на гигантский головач можно не только любоваться. Его используют при жарке, в выпечке и супах. Готовят, как и другие грибы, не требующие предварительной термической обработки. Кроме того, он используется в народной и традиционной медицине. Для приготовления различных препаратов и медикаментов используют только полностью вызревшие грибы. Головачи обладают анестезирующим, противовоспалительным, противоопухолевым, они могут останавливать кровь. При порезах рану посыпают споровым порошком или прикладывают тонкую прослойку мякоти. Применяют созревшие споры или тонкие слои головача. Также эти грибы используют для лечения ларингита, оспы, крапивницы.

ИСТОЧНИК KP.RU