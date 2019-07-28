2019-07-28T14:47:52+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер «подарил» рецидивисту куртку с кошельком и банковской картой

Преступнику достался еще и записанный пин-код
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские, посмотрев записи видеокамер, быстро нашли 39-летнего рецидивиста.Полицейские, посмотрев записи видеокамер, быстро нашли 39-летнего рецидивиста.Фото: из архива «КП»
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В Левобережном районе 67-летний мужчина стал жертвой своей невнимательности. Он забыл на лавочке у подъезда свою куртку. А в ней был кошелек с банковской картой. Вскоре со счета пенсионера сняли 10 тысяч рублей. Мужчина пошел в полицию.

Оперативники посмотрели видеокамеры возле банкомата, откуда были сняты деньги. И установили личность преступника. 39-летний мужчина был хорошо знаком полицейским. На его счету были судимости за кражи. Лишь в декабре 2018 года он вышел из колонии, куда вскоре вернется – он признал свою вину.

Рецидивист рассказал, что просто не мог пройти мимо брошенной куртки, в кошельке он нашел записанный пин-код и снял деньги. Впрочем, погулять на них ему не удалось. Вора задержали, по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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