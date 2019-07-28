В воронежской мэрии сообщили, сколько домов на улице Минской остались без воды

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-28T13:21:53+03:00

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В мэрии уточнили масштабы отключения воды на улице Минской.

- Полностью без воды остался только дом № 63. В соседних ее нет у жителей верхних этажей. В сети снижено давление, и она просто не доходит туда, - пояснили в городском управлении информации.

Напомним, у дома № 63 в водопроводе произошла крупная утечка. Из-за нее пришлось резко снизить давление воды. В результате она пропала в нескольких домах, в частности на ее отсутствие жалуются жильцы дома № 67/1.

Сроков устранения аварии пока коммунальщики не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU