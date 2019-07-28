2019-07-28T13:10:58+03:00
Происшествия

Появились фото аварии в центре Воронежа, где погибли двое

Столб глубоко вошел в капот машины [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Жуткий удар пришелся по центру машины.Жуткий удар пришелся по центру машины.Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД по городу Воронежу.
Изменить размер текста:

Сотрудники городского отдела пропаганды ГИБДД предоставили шокирующие фото аварии, случившейся около 23.00 в субботу, 27 июля, на улице Среднемосковской. Там 48-летняя женщина-водитель потеряла контроль над своей «Ладой-Веста» и врезалась в электрический столб. В аварии погибла сама автоледи и один ее из пассажиров, второго увезли в больницу с тяжелыми травмами.

На фото видно, что удар пришелся практически в середину капота. Видимо, скорость была приличная – столб достаточно глубоко вошел внутрь машины. Авария произошла в весьма мрачном месте - неподалеку находится тюрьма.

Авария случилась неподалеку от тюрьмы. Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД по городу Воронежу.

Авария случилась неподалеку от тюрьмы.Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД по городу Воронежу.

В полиции выясняют личности пассажиров «Лады», а также почему 48-летняя женщина не справилась с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже в нескольких домах отключили воду
Игрок «СКА-Хабаровска» забил победный гол воронежскому «Факелу», полеживая на травке
В Воронежской области сын выкручивал руку отца, пока не сломал ему плечо
В Воронеже нашли школьницу со шрамом на запястье
Совсем обнаглели: в Воронежской области на глазах у школьника украли его велосипед
В центре Воронежа в ночном ДТП погибли автоледи и ее пассажир
Средняя зарплата по больнице: Росстат считает, что воронежские врачи получают 58 тысяч в месяц
В Воронеже на будущей неделе резко похолодает
Житель Воронежской области проведет в колонии 7 месяцев за повторное вождение в пьяном виде
В Воронеже после дождя из-за капитального ремонта затопило два этажа дома
В Воронеже задержали закладчика с мефедроном
В Воронежской области в ДТП пострадал 17-летний парень
В Воронежской области после ремонта затопило детский сад
В Воронеже перекроют улицу Серова из-за спиливания деревьев
В Воронеже мошенники обманули женщину на 122 тысячи рублей, пообещав ей установить двери
В Воронеже двор одного из домов облюбовали крысы
В Воронежской области муж чуть не зарезал жену из-за ее тайного визита к друзьям в другой город
В Воронежской области пропала 87-летняя женщина
Воронежцев приглашают отметить юбилей Александра Пушкина на фестивале в Дивногорье
В Воронежской области разыскивают 55-летнего мужчину с татуировкой на плече
В Воронеже подростки скручивают номера с машин
В Воронеже исчезла 14-летняя школьница со шрамом на запястье