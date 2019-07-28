Появились фото аварии в центре Воронежа, где погибли двое

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-28T13:10:58+03:00

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Сотрудники городского отдела пропаганды ГИБДД предоставили шокирующие фото аварии, случившейся около 23.00 в субботу, 27 июля, на улице Среднемосковской. Там 48-летняя женщина-водитель потеряла контроль над своей «Ладой-Веста» и врезалась в электрический столб. В аварии погибла сама автоледи и один ее из пассажиров, второго увезли в больницу с тяжелыми травмами.

На фото видно, что удар пришелся практически в середину капота. Видимо, скорость была приличная – столб достаточно глубоко вошел внутрь машины. Авария произошла в весьма мрачном месте - неподалеку находится тюрьма.

Авария случилась неподалеку от тюрьмы.Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД по городу Воронежу.

В полиции выясняют личности пассажиров «Лады», а также почему 48-летняя женщина не справилась с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU