В Воронеже в нескольких домах отключили воду
В одной из труб водопровода на улице Минской произошла утечка
На месте аварии работают специалисты, о сроках ее устранения пока не сообщают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 28 июля, произошла очередная коммунальная авария. На этот раз в Железнодорожном районе на улице Минской. Там в доме № 67/1 и еще в нескольких, находящихся неподалеку от него, отключили воду. Не только горячую, но и холодную.
В управлении информации мэрии сообщили, что у дома № 63 на улице Минской в трубе водопровода произошла крупная утечка. На месте аварии сейчас работают специалисты. Однако ни точных, ни даже приблизительный сроков, когда в домах может появиться вода, пока не сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU