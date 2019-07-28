2019-07-28T12:54:12+03:00
Общество

В Воронеже в нескольких домах отключили воду

В одной из труб водопровода на улице Минской произошла утечка
Юрий КОЗЛОВ
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На месте аварии работают специалисты, о сроках ее устранения пока не сообщают.На месте аварии работают специалисты, о сроках ее устранения пока не сообщают.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 28 июля, произошла очередная коммунальная авария. На этот раз в Железнодорожном районе на улице Минской. Там в доме № 67/1 и еще в нескольких, находящихся неподалеку от него, отключили воду. Не только горячую, но и холодную.

В управлении информации мэрии сообщили, что у дома № 63 на улице Минской в трубе водопровода произошла крупная утечка. На месте аварии сейчас работают специалисты. Однако ни точных, ни даже приблизительный сроков, когда в домах может появиться вода, пока не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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