Игрок «СКА-Хабаровска» забил победный гол воронежскому «Факелу», полеживая на травке

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-28T12:14:57+03:00

Адлан Кацаев немало повидал на своем футбольном веку, сменил много клубов, но такой мяч забил, пожалуй, впервые. Фото: Твиттер FC Akhmat Grozny

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Ранний матч в Хабаровске получился весьма скучным. Исход игры, протекавшей практически без опасных моментов, несколько оживил необычный гол Адлана Кацаева. На 25 минуте он упал на траву в штрафной «Факела» и не успел подняться, как его партнер по команде зарядил как следует. Прямо по нему! Рикошет от Кацаева стал полной неожиданностью для голкипера «Факела» Ермакова – 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».

По дальнейшему ходу игры казалось, что хотят спать не только футболисты «Факела», перескочившие несколько часовых поясов, но и игроки хозяев поля. Зрителей, заплативших деньги за такой футбол, осталось только пожалеть. И констатировать, что пропасть в уровне мастерства между Премьер-лигой, в которой даже нарезку опасных моментов с участием аутсайдеров приятно посмотреть, и ФНЛ растет.

Ну а «Факел» пока опустился на 17 место. После всех игр наша команда имеет шанс и вовсе рухнуть на самое дно турнирной таблицы.

Следующий матч «Факел» проведет 3 августа в Воронеже. Соперник – саранская «Мордовия», на данный момент занимающая 11 место. Игра начнется в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU