2019-07-28T12:14:57+03:00
Спорт

Игрок «СКА-Хабаровска» забил победный гол воронежскому «Факелу», полеживая на травке

Для нашей команды это уже второе подряд поражение
Юрий КОЗЛОВ
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Адлан Кацаев немало повидал на своем футбольном веку, сменил много клубов, но такой мяч забил, пожалуй, впервые.Адлан Кацаев немало повидал на своем футбольном веку, сменил много клубов, но такой мяч забил, пожалуй, впервые.Фото: Твиттер FC Akhmat Grozny
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Ранний матч в Хабаровске получился весьма скучным. Исход игры, протекавшей практически без опасных моментов, несколько оживил необычный гол Адлана Кацаева. На 25 минуте он упал на траву в штрафной «Факела» и не успел подняться, как его партнер по команде зарядил как следует. Прямо по нему! Рикошет от Кацаева стал полной неожиданностью для голкипера «Факела» Ермакова – 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».

По дальнейшему ходу игры казалось, что хотят спать не только футболисты «Факела», перескочившие несколько часовых поясов, но и игроки хозяев поля. Зрителей, заплативших деньги за такой футбол, осталось только пожалеть. И констатировать, что пропасть в уровне мастерства между Премьер-лигой, в которой даже нарезку опасных моментов с участием аутсайдеров приятно посмотреть, и ФНЛ растет.

Ну а «Факел» пока опустился на 17 место. После всех игр наша команда имеет шанс и вовсе рухнуть на самое дно турнирной таблицы.

Следующий матч «Факел» проведет 3 августа в Воронеже. Соперник – саранская «Мордовия», на данный момент занимающая 11 место. Игра начнется в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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