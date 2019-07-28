В Воронежской области сын выкручивал руку отца, пока не сломал ему плечо

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-28T11:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи Калачеевской центральной районной больницы сообщили в полицию о том, что к ним привезли 60-летнего мужчину, которому поставили диагноз: закрытый перелом и вывих плеча. Он заявил, что травмы ему причинил сын.

Полицейские выяснили, что вечером 27 июля мужчина зашел в летнюю кухню и потребовал от 36-летнего сына прекратить пьянку. Но тот этого делать не собирался. Началась ругань. Сын кинулся на отца, несколько раз ударил его по лицу, дальше уже куда попало. А потом выкручивал родителю руку, пока не хрустнуло сломанное плечо.

По данным экспертизы, здоровью мужчины нанесен тяжкий вред. В отношении его 36-летнего сына возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU