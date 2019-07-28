Совсем обнаглели: в Воронежской области на глазах у школьника украли его велосипед

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-28T12:21:10+03:00

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46-летний житель поселка Ясенки Бобровского района и его 15-летний сын зашли в продуктовый магазин и оставили у входа велосипед. Школьник вышел на улицу и увидел, как на его «двухколесном друге» катается какой-то парень. Друзья мальчика попросили вора отдать велосипед. Но тот только поднажал на педали, только его и видели.

Отец с сыном пошли в полиции. На место кражи выехала оперативная группа. По показаниям владельцев велосипеда составили ориентировку на преступника. Вскоре по подозрению в краже задержали 18-летнего жителя поселка Ясенки. Молодой человек признал свою вину. И заявил, что собирался продать похищенный велосипед, а пока покупатель не нашелся, просто наслаждался катанием на нем.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Теперь он имеет шанс прокатиться с ветерком в сторону колонии и остаться там года на четыре. Таков максимальный срок наказания по его статье.

ИСТОЧНИК KP.RU