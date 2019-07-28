2019-07-28T10:39:07+03:00
Происшествия

В центре Воронежа в ночном ДТП погибли автоледи и ее пассажир

Трагедия случилась на улице Среднемосковской
Юрий КОЗЛОВ
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Одного из пассажиров "Лады" отвезли в больницу.Одного из пассажиров "Лады" отвезли в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 27 июля, около 23.00 страшная авария случилась у дома № 92 на улице Среднемосковской. 48-летняя женщина, рулившая «Ладой-Веста», не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в электрический столб.

Женщина, сидевшая за рулем, погибла на месте. Вместе с ней ехали два пассажира. Один погиб, другого, получившего тяжелые травмы, отвезли в больницу. В полиции сообщили, что личности обоих пока не установили.

Всего в Воронежской области 27 июля случилось 113 ДТП, 73 из них – в Воронеже. 24 аварии произошли в районах области, 16 - на федеральных трассах. Кроме смертельного ДТП на Среднемосковский, было еще 12, в которых 15 человек получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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