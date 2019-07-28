2019-07-28T10:03:30+03:00
Общество

Средняя зарплата по больнице: Росстат считает, что воронежские врачи получают 58 тысяч в месяц

Учителя для сравнения – около 32
Яков СТРОГОВ
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Как ни раздувают кошелек статистики врачам и учителям, многим зарплаты едва хватает до конца месяца.Как ни раздувают кошелек статистики врачам и учителям, многим зарплаты едва хватает до конца месяца.Фото: из архива «КП»
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Данные Росстата по зарплате воронежских врачей должны поднять уровень их самооценки. По данным ведомства, каждый месяц в среднем они кладут в кошелек (сейчас чаще всего виртуальный) по 58 тысяч рублей.

Воронежская область – по этому показателю находится на девятом месте среди 18 регионов ЦФО, где в среднем, как уверяют статистики, врачи получают по 97,6 тысяч рублей ( в целом по России для сравнения – 79,2 тысячи). В лидерах, понятное дело, Москва – 143,5 тысячи в месяц и Московская область – 97 тысяч. В аутсайдерах - Ивановская, Орловская и Тамбовская области. Там зарплаты соответственно 48, 50 и 51,2 тыс. рублей

Впрочем, даже статистики, судя по цифрам, обладающие мощным знанием жизни на периферии, не могут не признать, что обслуживающий медицинский персонал получает на порядок меньше, чем врачи. По Воронежской области медсестры зарабатывают в среднем 29, 4 тысячи, а санитарки – по 28 тысяч рублей. По России цифры куда выше. Медсестры в среднем получают 39,3 тысячи рублей, санитарки – по 35,5 тысяч.

А вот учителя в Воронежской области в среднем получают по 31821 рубль, что кажется цифрами, гораздо более близкими к истине. Это 12 место в ЦФО и 58-е – в стране. Для сравнения: в ЦФО средняя зарплата учителя средней школы – 60337 рублей, в России – 45608 рублей.

Больше всего, по данным статистиков, учителя получают в Ямало-Ненецком автономном округе (118,4 тысяч рублей), Ненецком АО (104,9 тысяч), Магаданской область (100,4 тысяч) и Чукотке (99,5 тысяч). Есть и явный аутсайдер – Чеченская республика. Средний заработок учителя там – 24 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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