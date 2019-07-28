2019-07-28T09:31:26+03:00
Общество

В Воронеже на будущей неделе резко похолодает

Температура опустится до +17 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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- Куда ж лучше от этого холода уехать?- Куда ж лучше от этого холода уехать?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воронежские синоптики скорректировали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. По данным регионального Гидрометцентра, 31 июля и 1 августа дневная температура опустится до +17 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что в похолодании виноват северный антициклон. Однако ранее они предполагали, что дневная температура не опустится ниже 20 градусов. Сколько продлится новая волна холода, в Гидрометцентре пока сказать не могут.

В понедельник, 29 июля, ночью ожидается +16 градусов и облачная погода. Днем воздух прогреется до +25 градусов, возможны дождь и гроза.

Во вторник, 30 июля, ночью прогнозируют резкое похолодание - +10 градусов, луна будет закрыта тучами. Днем солнце будет проглядывать сквозь облака, потеплеет до +19.

В среду, 31 июля, ночью подует северный ветер, будет такая же погода, что и сутками ранее. Днем воздух прогреется всего до +17 градусов, будет облачно.

В четверг, 1 августа ночью северный ветер сменится на северо-западный, при облачной погоде будет +12 градусов. Днем потеплеет, но незначительно – до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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