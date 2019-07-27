2019-07-27T20:36:43+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области проведет в колонии 7 месяцев за повторное вождение в пьяном виде

Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности
Юлия ДИДЕНКО
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Житель Павловского района приговорен к семи месяцам колонии за повторное вождение в пьяном виде. Также его лишат водительских прав на три года. Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 26 июля. Также его лишат водительских прав на три года.

30-летний местный житель уже дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. И вот в январе 2019 года мужчина снова сел за руль пьяным. На автодороге Павловск-Калач его остановили сотрудники ОБДПС. Запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи и отказ от предложенного ему медицинского освидетельствования указали правоохранителям на явное алкогольное опьянение. Водителя задержали.

Стало понятно, что никаких выводов из предыдущих инцидентов он не сделал, поэтому суд назначил ему реальный срок. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и назначили наказание в виде семи месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года, с отбыванием наказания в колонии-поселения.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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