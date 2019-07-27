В Воронеже после дождя из-за капитального ремонта затопило два этажа дома

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-27T19:58:41+03:00

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В Воронеже ливень разрушил квартиры в пятиэтажном доме №12 на улице Остужева. ЧП случилось в ночь с 25 на 26 июля, когда спасатели объявили штормовое предупреждение. Причиной всему стал капитальный ремонт, который в очередной раз решили произвести без учета погодных условий. Рабочие сняли кровлю и фактически затопили два этажа здания. Последствиями обильных дождей местные жители поделились в популярной группе в соцсети.

- Дом пятиэтажный, но затопило не только пятый этаж, но и четвертый. Обращались в Фонд капитального ремонта, там говорят, что это не к ним, все вопросы к подрядчику. Обратились к подрядчику. Там тоже внятного ответа не получили. При каждом обращении отправляют рабочих, а рабочие с большим трудом говорят на русском языке. Что делать? - пишут обеспокоенные жильцы.

На фото видно, как в квартирах отвалились обои, везде вода, а в подъезде рассыпается потолок. Похожая ситуация произошла в селе Новоживотинном в сентябре 2018 года. Там после потопа из-за капремонта жильцы смогли добиться возмещения убытков с подрядчика. Но не всегда ситуации заканчиваются так. Воронежцам приходится выбивать компенсации через суд. Но, чтобы грамотно подойти к делу, сначала нужно вызвать сотрудников УК для составления акта. Если акты приемки были подписаны, и подрядчик сдал все документы, то ответственность перекладывается на управляющую компанию. Собрав все документы, следует передать их в прокуратуру. Далее дело перейдет в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU