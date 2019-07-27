В Воронежской области в ДТП пострадал 17-летний парень

СЕГОДНЯ 17:02 2019-07-27T17:02:03+03:00

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В Павловском районе на автодороге М-4 «Дон» - Шкурлат-3 опрокинулась «Нива Шевроле». Пострадал подросток. Об этом сообщили в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по Воронежской области.

Авария произошла в субботу, 27 июля, в 6.50 утра. 27-летний житель Павловского района на «Ниве Шевроле» не справился с управлением и выехал на встречку. После этого машина съехала в кювет, а затем опрокинулась и несколько раз перевернулась.

В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир авто. Подросток получил множественные травмы. Его госпитализировали в Павловскую райбольницу. Сейчас он находится в реанимации. Также пострадал водитель, его госпитализировали в то же медучреждение.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU