2019-07-27T16:01:14+03:00
Общество

В Воронежской области после ремонта затопило детский сад

О проблеме в соцсети рассказали родители малышей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Россоши после ливня затопило детский сад №5. Сотрудники дошкольного учреждения были вынуждены поставить ведра в местах, где протекала крыша. Вот только заливало помещение почти со всех сторон. Тары выставили по всей леснице. Фотографии произошедшего родители детей опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Пришли ребенка забирать из садика. Это после ремонта, - прокомментировали снимки шокированные россошанцы.

Горожане обеспокоены тем, что после таких протечек в помещениях будет сырость, появится плесень и грибок. В итоге дети будут дышать ядовитыми парами. Родители собираются писать жалобу в вышестоящие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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