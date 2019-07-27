В Воронежской области после ремонта затопило детский сад

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-27T16:01:14+03:00

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В Россоши после ливня затопило детский сад №5. Сотрудники дошкольного учреждения были вынуждены поставить ведра в местах, где протекала крыша. Вот только заливало помещение почти со всех сторон. Тары выставили по всей леснице. Фотографии произошедшего родители детей опубликовали в популярной группе в соцсети.

- Пришли ребенка забирать из садика. Это после ремонта, - прокомментировали снимки шокированные россошанцы.

Горожане обеспокоены тем, что после таких протечек в помещениях будет сырость, появится плесень и грибок. В итоге дети будут дышать ядовитыми парами. Родители собираются писать жалобу в вышестоящие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU