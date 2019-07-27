В Воронеже двор одного из домов облюбовали крысы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-27T13:20:27+03:00

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В Воронеже в одном из дворов на улице Сельской местные жители засняли на видео неприятных «соседей». Крысы облюбовали площадку у мусорных контейнеров. Роликом горожане поделились в группе микрорайона Боровое.

- Местные питомцы, - подписал видео автор.

Но живущим неподалеку воронежцам было не до шуток. Так, автомобилисты начали находить грызунов под капотом после холодных ночей. Но больше всего горожан пугает то, что крысы переберутся в их дома, когда температура станет совсем низкой.

- За щитовой, которая около киоска с водой, много ям в земле. Утром с балкона зрелище не для слабонервных. Жесть начнется, когда похолодает, и они полезут в дома. Сколько раз просили не выкидывать в урны возле лавочек отходы. - жалуются местные жители.

Горожане предлагают засыпать территорию отравой, но боятся, что пострадают в большей степени их домашние питомцы. Местные жители продолжают писать жалобы в УК и жилищную инспекцию и надеются, что это принесет результат.

ИСТОЧНИК KP.RU