В Воронежской области муж чуть не зарезал жену из-за ее тайного визита к друзьям в другой город

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-27T12:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнедевицком районе муж чуть не зарезал жену из-за того, что женщина уехала к друзьям в другой город, не предупредив супруга. Ссора могла закончиться трагически. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 27 июля.

Инцидент произошел в селе Нижнедевицк. В полицию обратились врачи скорой. Они рассказали, что к ним поступила 28-летняя женщина с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Правоохранители прибыли на место. Пострадавшая рассказала им, что поссорилась с мужем, когда они вместе выпивали спиртное. Супруг разозлился на любимую из-за того, что она уехала в Саратов и ничего ему не сказала. мужчина написал заявление о розыске жены в полицию, а когда она нашлась, был сильно обижен. Во время ссоры он схватил нож и вонзил в грудь жене. Однако потом он извинился, оказал помощь супруге и перевязал ей рану. Сообщать о случившемся они никуда не стали. Утром женщина почувствовала себя плохо во дворе дома. Мимо проходила соседка и спросила, что случилось. Сельчанка рассказала ей о произошедшем, после чего обеспокоенная знакомая вызвала скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину задержали. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU