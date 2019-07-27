2019-07-27T10:06:36+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают отметить юбилей Александра Пушкина на фестивале в Дивногорье

Мероприятие запланировано на 27 июля
Юлия ДИДЕНКО
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Также в музее-заповеднике состоится открытие памятника поэту.Также в музее-заповеднике состоится открытие памятника поэту.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Дивногорье пройдет однодневный фестиваль, посвященный 220-летнему юбилею со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы посчитали, что его поэзия идеально вписывается в природные декорации сказочного музея-заповедника. Мероприятие запланировали на субботу, 27 июля. Начнется все в 14.00.

- Воронежские деятели искусств пришли к выводу, что Пушкин и его поэзия живы в нас, не потеряли актуальности и помогают нам в жизни, творчестве и любви. Кроме того, есть факты, доказывающие, что имя Пушкина тесно связано с археологией, а еще сохранилось много легенд и преданий, что во время путешествия на юг Пушкин тайно посетил Дивногорье, и сведения о хазарах он использовал впоследствии в «Песни о Вещем Олеге» и в «Руслане и Людмиле», поэтому проведение фестиваля в Дивногорье кажется весьма оправданным, - сообщают сотрудники музея-заповедника.

Фестиваль откроется Литературным вареньем, которое сварят Олег и Светлана Колесниковы по пушкинским рецептам. Поэты Полина Синева, Валентин Нервин и Лена Дудукина прочитают стихи Пушкина и свои собственные произведения. Художники Алина Закурдаева и Егор Астапченко представят выставки своих работ. Юлия Горшкова и Ольга Белоглазова покажут театральный перфоманс.

Также во время проведения фестиваля состоится открытие памятника Пушкину и пройдет праздничное шествие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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