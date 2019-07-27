В Воронежской области разыскивают 55-летнего мужчину с татуировкой на плече
В Воронежской области разыскивают 55-летнего Александра Батищева. Мужчина ушел из дома на хуторе Земельничном в Новохоперском районе 23 июля. С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети накануне.
Рост пропавшего 180 сантиметров. У Александра Батищева среднее телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-синюю футболку и красные купальные плавки. Особая примета - татуировка на плече.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU