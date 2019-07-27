2019-07-27T08:31:51+03:00
Общество

В Воронеже подростки скручивают номера с машин

Хулиганы попали на видео в микрорайоне Шилово
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы микрорайона Шилово в соцсети.Фото: из группы микрорайона Шилово в соцсети.
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В Воронеже на видео попали подростки, которые скручивали номера с машин. На кадрах видно, как один из них снимал госзнаки, а двое других стояли рядом и следили, чтобы их друга не заметили. Запись опубликовали в группе микрорайона Шилово в соцсети.

Инцидент произошел на улице Теплоэнергетиков у дома №13. Момент воровства автор видео заметила из окна и сразу же сообщила хозяевам авто. Мальчиков поймали. Как рассказывают горожане, эти же ребята совсем недавно снимали колпачки и спускали колеса в том же микрорайоне.

Местные жители возмутились таким поведением детей и безответственности их родителей. Воронежцы считают, что на них необходимо написать заявление в полицию. А как считаете вы?

Воронежские подростки снимают номера с машин.Видео: группа «Жители мкр.Шилово Воронеж (Основная группа)» в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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