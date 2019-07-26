2019-07-26T23:05:31+03:00
Общество

В Воронеже отправили в утиль массивный указатель пункта приема металлолома

В Ленинском районе прошел рейд «антиреклама»
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В ходе очередного рейда по ликвидации незаконной рекламы в Ленинском районе демонтировали около десяти кустарных конструкций, некоторые из которых представляли опасность для горожан. Например, отправился на металлолом массивный указатель пункта … сбора металлолома с улицы Моисеева.

На всех нарушителей правил благоустройства сотрудники управы составили протоколы. Размер наказания им назначит административная комиссия. Согласно областному закону за несоблюдение Правил благоустройства предусмотрен штраф от одной до 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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