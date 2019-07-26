В Воронежской области хозяйка дома заперла внутри воришку

СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-26T19:33:14+03:00

А та чуть было не унесла 100 тысяч рублей

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В Новой Усмани сбылся страшный сон любого вора: хозяин жилья пришел именно в тот момент, когда похититель находился внутри. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Вчера, 25 июля, примерно в 17.30 к дому, расположенному в райцентре, пришла 32-летняя женщина. Она убедилась, что в жилище никого нет, обыскала крыльцо и нашла под ковриком ключ. Путь был открыт.

Далее она долго изучала диваны, матрасы и шкафы в поисках чего-то ценного. И вот женщине улыбнулась удача - она отыскала почти 100 тысяч рублей. Тут и появилась хозяйка дома.

Увидев подозрительное движение внутри, она не растерялась и заперла воришку. Тут же вызвала полицейских. Подозреваемую задержали, впереди - суд.

ИСТОЧНИК KP.RU