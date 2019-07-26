2019-07-26T18:08:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области мать, бросившую трехлетнего сына умирать в огне, отправили на принудительное лечение

В ходе следствия выяснили, что в момент пожара она была невменяема
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Дом, где произошла жуткая трагедия.Дом, где произошла жуткая трагедия.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Россошанский районный суд вынес приговор 32-летней женщины, бросившей своего трехлетнего сына во время пожара. Мальчик погиб.

Напомним, трагедия случилась 20 декабря 2018 года на хуторе Суд-Николаевка Подгоренского района. Около девяти вечера женщина неудачно растапливала печь, из-за чего загорелся потолок. Она выскочила на улицу, забыв о сыне. На пожар прибежали соседи, но потушить пожар и вытащить мальчика на улицу они не смогли. Огонь приехавшие сотрудники МЧС потушили только в 23.00. Ребенок задохнулся угарным газом, на теле мальчика обнаружили следы ожогов.

В ходе прокурорской проверки выяснили, что женщина много раз оставляла маленького сына одного в доме с открытыми окнами и дверью, не заботилась о том, чтобы его обогреть и накормить. В день, когда случился пожар, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили протокол о ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. Если бы ребенка забрали, то спасли бы ему жизнь.

Действия женщины подпадали под статью 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Однако врачи определили, что во время пожара она была в невменяемом состоянии. Поэтому вместо колонии ее отправили на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионный вопрос спровоцировал поножовщину в Воронеже
В Воронежской области хозяйка дома заперла внутри воришку
Воронежские полицейские отыскали мальчишку, пропавшего в дождь
Известный воронежский фотограф покажет красавиц в жанре ню
Воронежский каратист взял «бронзу» на Спартакиаде учащихся России
Подросток скончался в воронежской больнице из-за послеоперационных осложнений
Воронежские полицейские нашли тайник московской закладчицы
Пенсионер из Воронежа из-за рекламы по телевизору лишился 60 тысяч рублей
Мальчик, который умер в воронежской больнице, попал туда после ДТП
Мститель в центре Воронежа проколол шины припаркованным на тротуаре машинам
"Гаус" вошел в "черный список" воронежской прокуратуры из-за зарплат
Очевидцы: в воронежской больнице во время операции умер подросток
В Воронеже нашелся сбежавший из больницы подросток
В центре Воронежа после ДТП иномарка сбила пешехода
В Воронеже начался второй этап перекрытия у перекрестка Ленинского проспекта и улицы Брусилова
Путепровод на 9 Января обойдется воронежским властям на 21 миллион дешевле
Водителя, сбившего женщину в Воронежской области, определили по волосам на лобовом стекле
В Воронеже водителя маршрутки, выехавшего на встречку на красный свет, оштрафовали