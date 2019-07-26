В Воронежской области мать, бросившую трехлетнего сына умирать в огне, отправили на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-26T18:08:27+03:00

В ходе следствия выяснили, что в момент пожара она была невменяема

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Россошанский районный суд вынес приговор 32-летней женщины, бросившей своего трехлетнего сына во время пожара. Мальчик погиб.

Напомним, трагедия случилась 20 декабря 2018 года на хуторе Суд-Николаевка Подгоренского района. Около девяти вечера женщина неудачно растапливала печь, из-за чего загорелся потолок. Она выскочила на улицу, забыв о сыне. На пожар прибежали соседи, но потушить пожар и вытащить мальчика на улицу они не смогли. Огонь приехавшие сотрудники МЧС потушили только в 23.00. Ребенок задохнулся угарным газом, на теле мальчика обнаружили следы ожогов.

В ходе прокурорской проверки выяснили, что женщина много раз оставляла маленького сына одного в доме с открытыми окнами и дверью, не заботилась о том, чтобы его обогреть и накормить. В день, когда случился пожар, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних составили протокол о ненадлежащим исполнении родительских обязанностей. Если бы ребенка забрали, то спасли бы ему жизнь.

Действия женщины подпадали под статью 125 УК РФ «Оставление в опасности» и ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Однако врачи определили, что во время пожара она была в невменяемом состоянии. Поэтому вместо колонии ее отправили на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU