Воронежский каратист взял «бронзу» на Спартакиаде учащихся России

СЕГОДНЯ 17:41 2019-07-26T17:43:35+03:00

Богдан Скачков уступил только в одном поединке, да и то только из-за решения судей при равном счете

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Воронежский каратист Богдан Скачков стал бронзовым призером финала IX летней Спартакиады учащихся России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в городе Череповец Вологодской области.

Богдан выступал в весовой категории до 68 килограммов. Третье место он разделил с новгородским спортсменом Даниилом Песковым. Серебряным призером стал Иван Каргаполов из Самарской области. А победил Даниил Грецкий из Санкт-Петербурга.

- Богдан Скачков стал единственным представителем Воронежской области в финале Спартакиады. Спортсмен провел четыре встречи, где уверенно выполнил поставленные задачи. Начал Богдан с победы над спортсменом из Сахалина. Во втором бою, при равном счете 1:1, судейский корпус решил отдать победу спортсмену из Самарской области, который в итоге стал серебряным призером Спартакиады. В борьбе за призовую тройку Богдан уверенно и в своем неповторимом стиле одержал победы над каратистами из Приморья и Астраханской области. Хочется отметить, что каратэ второй год подряд входит в программу Спартакиад молодежи и учащихся России, — рассказал председатель правления Центра спортивного каратэ «IRBIS», личный тренер Богдана Скачкова Алексей Джиянов.

ИСТОЧНИК KP.RU