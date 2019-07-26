2019-07-26T17:43:35+03:00
Спорт

Воронежский каратист взял «бронзу» на Спартакиаде учащихся России

Богдан Скачков уступил только в одном поединке, да и то только из-за решения судей при равном счете
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Бронза для Богдана Скачкова - далеко не потолок.Бронза для Богдана Скачкова - далеко не потолок.Фото: cspsk-vrn.ru
Изменить размер текста:

Воронежский каратист Богдан Скачков стал бронзовым призером финала IX летней Спартакиады учащихся России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в городе Череповец Вологодской области.

Богдан выступал в весовой категории до 68 килограммов. Третье место он разделил с новгородским спортсменом Даниилом Песковым. Серебряным призером стал Иван Каргаполов из Самарской области. А победил Даниил Грецкий из Санкт-Петербурга.

- Богдан Скачков стал единственным представителем Воронежской области в финале Спартакиады. Спортсмен провел четыре встречи, где уверенно выполнил поставленные задачи. Начал Богдан с победы над спортсменом из Сахалина. Во втором бою, при равном счете 1:1, судейский корпус решил отдать победу спортсмену из Самарской области, который в итоге стал серебряным призером Спартакиады. В борьбе за призовую тройку Богдан уверенно и в своем неповторимом стиле одержал победы над каратистами из Приморья и Астраханской области. Хочется отметить, что каратэ второй год подряд входит в программу Спартакиад молодежи и учащихся России, — рассказал председатель правления Центра спортивного каратэ «IRBIS», личный тренер Богдана Скачкова Алексей Джиянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионный вопрос спровоцировал поножовщину в Воронеже
В Воронежской области хозяйка дома заперла внутри воришку
Воронежские полицейские отыскали мальчишку, пропавшего в дождь
Известный воронежский фотограф покажет красавиц в жанре ню
В Воронежской области мать, бросившую трехлетнего сына умирать в огне, отправили на принудительное лечение
Подросток скончался в воронежской больнице из-за послеоперационных осложнений
Воронежские полицейские нашли тайник московской закладчицы
Пенсионер из Воронежа из-за рекламы по телевизору лишился 60 тысяч рублей
Мальчик, который умер в воронежской больнице, попал туда после ДТП
Мститель в центре Воронежа проколол шины припаркованным на тротуаре машинам
"Гаус" вошел в "черный список" воронежской прокуратуры из-за зарплат
Очевидцы: в воронежской больнице во время операции умер подросток
В Воронеже нашелся сбежавший из больницы подросток
В центре Воронежа после ДТП иномарка сбила пешехода
В Воронеже начался второй этап перекрытия у перекрестка Ленинского проспекта и улицы Брусилова
Путепровод на 9 Января обойдется воронежским властям на 21 миллион дешевле
Водителя, сбившего женщину в Воронежской области, определили по волосам на лобовом стекле
В Воронеже водителя маршрутки, выехавшего на встречку на красный свет, оштрафовали