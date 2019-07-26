2019-07-26T17:19:02+03:00
Происшествия

Подросток скончался в воронежской больнице из-за послеоперационных осложнений

Вероятные причины - недостаточность кровообращения или аномалии сердечно-сосудистой системы
Олег ИВАНОВ
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К хирургическому корпусу ОДКБ №2 приехала полицияК хирургическому корпусу ОДКБ №2 приехала полицияФото: Ирина КАЗАНИНА
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Стало известно, что случилось с 14-летним мальчиком, о смерти которого «КП-Воронеж» рассказали пациенты областной детской больницы №2, расположенной на улице 45-ой Стрелковой дивизии. Напомним, подросток попал в медучреждение после ДТП, произошедшего в Павловском районе четыре дня назад.

Школьник находился в отделении челюстно-лицевой хирургии по направлению из районной больницы. У него был посттравматический дефект сустава нижней челюсти, возникший в результате автодорожной травмы.

После обследований ребенку провели сложную операцию. Как отмечаются в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, она прошла без проблем.

- Однако, в раннем послеоперационном периоде у ребенка возникли осложнения, связанные, по-видимому (окончательный диагноз будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы) с недостаточностью кровообращения, и, возможно, аномалий сердечно-сосудистой системы. Незамедлительно врачи больницы провели все возможные реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными. Несомненно, расследование причин произошедшего будет проведено, - подчеркнули в облздраве. - Все необходимые специалисты, включая правоохранительные органы, привлечены. Отстранение от работы врачей до выяснения причин не планируется. За 44 года работы отделения челюстно-лицевой хирургии в нем не было ни одного случая летальности. Такое несчастье произошло впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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