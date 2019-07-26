Пенсионер из Воронежа из-за рекламы по телевизору лишился 60 тысяч рублей
Днем 24 июля 76-летний пенсионер из Воронежа на экране телевизора увидел информацию, в которой сообщалось о том, что возможно вернуть деньги по завышенной оплате услуг ЖКХ. Пожилой человек заинтересовался и набрал номер. Милая девушка сообщила, что ему полагается не только пересчет тарифов, но и увеличение пенсии, только необходимо перевести 60 тысяч рублей для пересчета.
Вдохновленный пенсионер в ближайшем отделении банка перевел указанную сумму мошенникам. стоит ли говорить, что после этого с ним больше никто не связывался? Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU