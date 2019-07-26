Мальчик, который умер в воронежской больнице, попал туда после ДТП

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-26T16:14:46+03:00

Четыре дня назад подросток разбился на мопеде

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В ГУ МВД по Воронежской области раскрыли некоторые подробности трагического случая, произошедшего в областной детской больнице №2. Напомним, очевидцы сообщили нам, что там во время операции скончался 14-летний подросток.

Смерть мальчика произошла сегодня, 26 июля, в 00.25. Выяснилось, что подросток попал в воронежскую больницу после ДТП, произошедшего в Павловском районе четыре дня назад. Тогда он двигался на мопеде. После падения получил серьезные травмы.

По данным полиции, смерть произошла не в операционной.

ИСТОЧНИК KP.RU