Мальчик, который умер в воронежской больнице, попал туда после ДТП
Четыре дня назад подросток разбился на мопеде
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В ГУ МВД по Воронежской области раскрыли некоторые подробности трагического случая, произошедшего в областной детской больнице №2. Напомним, очевидцы сообщили нам, что там во время операции скончался 14-летний подросток.
Смерть мальчика произошла сегодня, 26 июля, в 00.25. Выяснилось, что подросток попал в воронежскую больницу после ДТП, произошедшего в Павловском районе четыре дня назад. Тогда он двигался на мопеде. После падения получил серьезные травмы.
По данным полиции, смерть произошла не в операционной.
ИСТОЧНИК KP.RU