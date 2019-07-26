Воронежские полицейские нашли тайник московской закладчицы
Женщина приехала в наш город "на заработки"
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Сотрудники полиции ненадолго превратились в кладоискателей. Стражи порядка нашли на улице Переверткина тайник с наркотиками, предназначенными для продажи. Кроме того, задержали даму, которая могла быть причастна к его созданию - 36-летнюю женщину из Москвы.
Уже в отделе она призналась, что на автомобиле приехала с "грузом" из столицы. Тут сняла квартиру и приступила к созданию закладок в Железнодорожном районе.
Вещество, взятое полицейскими из тайника, оказалось героином весом более чем в 5 грамм. За продажу наркотиков женщине грозит до двадцати лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU