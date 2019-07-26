2019-07-26T15:36:29+03:00
Общество

Мститель в центре Воронежа проколол шины припаркованным на тротуаре машинам

Так, горожанин, видимо, решил бороться за свою территорию
Олег ИВАНОВ
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Людям пришлось вызывать выездной шиномонтажЛюдям пришлось вызывать выездной шиномонтажФото: СОЦСЕТИ
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- Интересно, за что? Шутка, все понятно. Как думаете, такой метод борьбы с парковками на тротуаре уместен? Если что, это нарушение закона. Отвечать нарушением на нарушение? - обратились в соцсетях к воронежцам 26 июля.

Автор анонимно опубликовал фото ряда машин, припарковавшихся у дома №13а на улице Кропоткина. По видимому, двор у многоэтажки совсем небольшой, а оставить машину поближе к собственной квартире хочется всем. Вот и паркуются местные автомобилисты так, что заезжают на тротуар, либо оставляя пешеходам совсем немного места, либо вовсе не оставляя ничего. Впрочем такое хамское поведение от некоторых владельцев машин встречается, к сожалению, во многих дворах.

Другое дело, что в такой ситуации делать пешеходу? Обычно люди стараются все решить на словах. Однако у местного жителя, видимо, уже не выдержали нервы и он просто поколол шины ряду машин. Теперь автовладельцам будет не просто выбраться со своих мест.

В социальных сетях мнения по этому поводу разделились. Кто-то считает, что человек таким образом проучил водителей и те сами того заслужили. С другой стороны выступили те, кто считается, что в любой ситуации нужно уметь найти подход и не портить чужое имущество, а лучше выбирать дома, где есть нормальные парковки.

Народный мститель явно рисковал. Что было бы, если бы его поймали? Фото: СОЦСЕТИ

Народный мститель явно рисковал. Что было бы, если бы его поймали?Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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